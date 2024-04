Perugia-Monza in tv | data | orario e diretta streaming gara-1 finale Playoff Superlega 2023 2024 volley

(Di lunedì 15 aprile 2024) Inizia il conto alla rovescia per-1 dellaScudetto deidelladimaschile. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, che hanno battuto Milano in quattro partite, vanno a caccia di un’altra grande prestazione davanti al proprio pubblico per iniziare nel migliore dei modi questa decisiva serie. Dall’altra parte della rete c’è la squadra di Massimo Eccheli, capace di superare la favorita Trento a-5 nelle semifinali. I brianzoli non vogliono di certo smettere di sognare ora e vanno a caccia di un’altra impresa in trasferta. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 18 aprile al Pala Barton di ...

MODENA VOLLEY – BATTERE PADOVA PER ARRIVARE IN SEMIFINALE - Incredibilmente, il Modena Volley può ancora giocarserla. Nonostante un percorso pressoché disastroso in questo girone di playoff per la Challenge Cup (tre sconfitte e una vittoria al tie-break), la s ...tvqui

Volley, Monza espugna Trento e vola in finale - TRENTO - La MINT Vero Volley Monza getta il cuore oltre l'ostacolo e approda alle Finali Scudetto dopo aver estromesso dai giochi la Itas ...monzaindiretta

Volley, Massimo Eccheli corre in aiuto a Egonu in vista della finale di Champions La "pazza" idea del Vero Volley - Dopo aver portato il Mint in finale scudetto contro Perugia (si parte giovedì), adesso a Eccheli potrebbe aggiungersi altro lavoro: il Vero Volley pensa di inserirlo nello staff della femminile ...sport.virgilio