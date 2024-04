Permessi 104 nella Pubblica Amministrazione | cambiano le modalità di fruizione

Per la fruizione dei Permessi 104 da parte del personale scolastico bisogna rispettare specifiche condizioni e adempiere a vari obblighi. Scopriamo come si richiedono. Anche i lavoratori del settore ... (informazioneoggi)

I Permessi 104 possono essere utilizzati sia per intero sia in maniera frazionata, in ore. Quali sono le regole per la corretta suddivisione? I lavoratori dipendenti (pubblici e privati) affetti da ... (informazioneoggi)