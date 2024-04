Percorso da urlo | partenza e arrivo sotto il Castello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) Domani alle 9.30 scatta l'ora della 34esima edizione della Prato Half Marathon. Una corsa, certificata FIDAL, lunga 21,097 km che promette grande spettacolo anche quest'anno dopo il 2023 da record dal punto di vista delle presenze. E ilricalcherà proprio quello dell'ultima gara, tanto apprezzato dagli atleti che hanno partecipato. Di conseguenza gli organizzatori hanno deciso di replicare, quasi in toto, il tracciato. Sono piccolissime le novità: in alcuni tratti ci saranno curve seguite da brevi rettilinei per rendere ancora meno monotona la corsa. La Maratonina è classificabile con una gara pianeggiante, il dislivello massimo fra il punto più alto e quello più basso infatti è di circa 15 metri. Se si esclude un tratto lastricato in un passaggio in centro città, il fondo stradale presenta un'asfaltatura abbastanza uniforme e scorrevole (sempre molto gradita ...