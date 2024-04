Perché Peppe di Napoli dice “A cascata” nei suoi video

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 15 aprile 2024)Diutilizza la frase “A” per indicare l’abbondanza e la qualità dei prodotti che presenta nei. Questa espressione, accompagnata dal suo carisma e dalla sua genuina passione per il pesce, ha contribuito a rendereun personaggio popolare sul web. Con quasi due milioni di follower su Instagram, TikTok e Facebook (con l’account @pescheriadi),ogni giorno condivide la vita della sua ristopescheria a, presentando le nuove entrate di pesce e crostacei da offrire aiclienti. Il celebre pescivendolo dei social è tra i concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2024. @pescheriadiChiche con soli €5.00 non si ...