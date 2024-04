Perché la Coca Cola è più buona da McDonald’s? La scienza ha una risposta sorprendente

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il gusto dellapresa daci sembra più buono rispetto alla stessa bevanda presa a casa.? Ebbene, esiste una motivazione scientifica che ci fa percepire come più appetibile il sapore dellae lo ha rivelato un’esperta di cibo, Abbey Thiel, nota come Abbey The Food Scientist. Tutto dipende da un miglior filtraggio dell’acqua, dalle temperature basse a cui tutto il processo di trasporto ed erogazione della bevanda avviene. E dalle cannucce! Vediamo punto per punto. L’acqua utilizzata nelle fontane diè molto pulita. Essa è priva di cloro e ferro, opportunamente eliminati. E anche la sua durezza, ovvero la quantità di calcare in essa, è alleggerita, poiché influirebbe sul sapore del drink. Non solo. Lo sciroppo di zucchero, che dà il tradizionale colore ...