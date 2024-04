“Perché ho deciso così con Perla” La confessione di Mirko | l’annuncio chiarissimo dopo il GF

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 aprile 2024)Brunetti parla diVatiero e molto altro. A diverse settimane dalla fine dell’esperienza nel Grande Fratello il giovane ex concorrente di Temptation Island ha rilasciato una lunga intervista a Coming Soon in cui ha trattato vari argomenti. Parliamo di uno dei protagonisti all’interno della Casa che oggi gode di una popolarità davvero grande. Tanto che c’è pure chi si chiede come abbia fatto ad ottenerla? Probabilmente il suo viso d’angelo, il suo carattere e i suoi modi di fare gentili gli hanno permesso di conquistare il pubblico. Oraesce allo scoperto parlando di, Greta e del suo cammino al GF. Ma ha iniziato parlando di sé: “è un ragazzo buono, che ha sempre messo gli altri prima di se stesso. Sicuramente sono arrivato al pubblicola mia ...