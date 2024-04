Perché due alti funzionari Usa sono in Cina | dopo gli incontri con Giappone e Filippine

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il principale diplomatico statunitense per l’Asia orientale è ina partire da domenica, per proseguire la fase di equilibrata distensione delle relazioni formali tra le due potenze globali. Il viaggio di Daniel Kritenbrink è stato annunciato dal Dipartimento di Stato, pochi giorniche il presidente Joe Biden ha ospitato ilse Kishida Fumio per uno storico rinnovo della cooperazione militare, e un vertice nei giorni successi a cui ha partecipato anche il leader filippino Ferdinand Marcos Jr. Entrambi glisiconcentrati sulla cooperazione, ma anche sulle mosse aggressive di Pechino nel Mar Cinese, estati criticati dalla Repubblica popolare. Kritenbrink, assistente segretario di Stato per gli affari dell’Asia orientale e del Pacifico, sarà in ...