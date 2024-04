Perché Amadeus ha lasciato la Rai | “Non è stato facile” VIDEO

(Di lunedì 15 aprile 2024)ha ufficialmentela Rai, dopo ben 15 anni di militanza ininterrotta, e cinque trionfali edizioni del Festival di Sanremo; il conduttore, con un– comunicato sul proprio profilo Instagram, ha annunciato che non rinnoverà il contratto con l’emittente nazionale, spiegando come alla base del cambio di casacca ci sia la “voglia di qualcosa di nuovo”, e smentendo così alcune voci circolate nei giorni scorsi riguardo eventuali trattative ‘difficoltose’ nel rinnovo con Rai, salutando nel contempo tutti coloro che in questi anni lo hanno aiutato a raggiungere il consenso e il successo. Ancora nessuna comunicazione ufficiale sulla prossima destinazione, anche se sembra ormai definito il passaggio alla scuderia Warner Discovery che, su Canale Nove, attualmente vanta un altro grande ex di Viale Mazzini, Fabio ...

Adesso non ci sono più dubbi: Amadeus lascia la Rai in maniera ufficiale , dopo l’incontro avvenuto nella giornata di lunedì 15 aprile col dg Rossi. Il suo futuro, salvo improbabili colpi di scena, ... (caffeinamagazine)

Giancarlo Leone. 'Amadeus non è Fazio, per la Rai non è insostituibile' (di A. Raimo): Perché dice che l'addio di Amadeus non può essere paragonato a quello di Fabio Fazio Perché secondo me il problema non è politico, ma industriale. E soprattutto perché Fazio è lui stesso il format. ...

