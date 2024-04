Perché a 30 anni non si può più vivere con i genitori

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Cari figli che vivete a casa deifino a trent', è arrivata l'arma micidiale che vi farà levare le tende, volenti o nolenti: il Tribunale. A Torino un padre, esasperato dalla presenza in casa del figlio che, da quando aveva preso il diploma, a diciannove, non solo non aveva minimamente contribuito al bilancio familiare (come pure prescrive il codice civile, “in base alle proprie capacità e al proprio reddito”) ma neanche si sforzava di cercare un lavoro lagnandosi che un'occupazione stabile era impossibile da trovare, ha deciso di adire le vie legali. In Italia, si sa, i tribunali – penali o civili, come in questo caso – sono in effetti la grande mamma e il grande papà di tutti gli italiani: sono capaci di dirimere qualunque questione, e hanno perfino il potere (davvero inaudito) di schiodare i figli pelandroni (o ...