Per i negazionisti climatici l’Artico sta bene | per la scienza no

(Di lunedì 15 aprile 2024) di Antonio Scalari Il 14 marzo scorso il ghiaccio marino dell’Oceano Artico ha raggiunto la sua massima estensione annuale, circa 15 milioni di chilometri quadrati. È la quattordicesima più bassa da quando, alla fine degli anni ‘70, sono iniziate le rilevazioni satellitari. Da allora l’estensione massima si è ridotta di 1.68 milioni di chilometri quadrati, una superficie cinque volte quella dell’Italia. Ad oggi il massimo più basso è stato toccato nel 2017. «Anche se l’estensione massima di quest’anno non è stata tra le più basse che abbiamo registrato, la sua diminuzione a lungo termine continua», ha commentato Walter Meier, scienziato del National Snow and Ice Data Center (NSIDC), un centro statunitense specializzato in ricerca polare. Il valore di quest’anno è infatti inferiore a quello medio del trentennio 1981-2010, che il NSIDC impiega come periodo di riferimento. Negli ...