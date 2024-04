Peppe Di Napoli perde il controllo con un naufrago | caos all’Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 15 aprile 2024) Le tensioni si fanno sempre più aspredei, eppure sono trascorsi solamente pochi giorni da quando i nip e i vip hanno iniziato a condividere la stessa spiaggia. In queste ore, a rendere il clima ancora più incandescente di quanto non faccia già il cocente sole dell’Honduras ci ha pensatoDi. Ecco cosa è successo. Scontro di fuoco trae FrancescodeiL’arrivo sull’Isola diedi Francesco Benigno ha creato non pochi malumori. Prima, l’attore si è scontrato con Maitè Yanes, mentre adesso ha avuto una lite particolarmente accesa conDi. Tutto è partito da alcuni ricci di mare. Francesco ieri si è cimentato nella loro apertura, ed ha finito per ...