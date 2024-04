Pellizzari pronto al Tour of the Alps | “Condizione buona | vorrei fare meglio dell’anno scorso”

(Di lunedì 15 aprile 2024) Breve, ma intenso. Lo si potrebbe rappresentare con queste poche parole ilof the2024. La corsa, una volta nota come Giro del Trentino, proporrà cinque tappe in cui si salirà e tanto. Per questo il chilometraggio non eccessivo delle singole frazioni sarà “compensato” dalle asperità che i corridori dovranno affrontare. Il via alle danze è stato dato oggi e i colpi di pedale ci saranno fino a venerdì 19 aprile, un modo per testare la gamba in vista del prossimo Giro d’Italia. Prima tappa di 133,3 km da Egna a Cortina sulla Strada del Vino. Tra gli osservati speciali ci sarà anche chi vuole dare segnali di vitalità , avendo talento. Il riferimento è al giovane Giulio(VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) Nell’intervista concessa a Tina Ruggeri (InBici), il classe 2003 parte con l’ambizione di...

