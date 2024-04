Peccioli nell’Olimpo del turismo Boom di visitatori per il Borgo dei Borghi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024)(Pisa) E’ ancora assalto turistico a, incoronato due settimane fa il "dei" nell’omonima trasmissione televisiva della Rai. La vetrina nazionale consegnata dallo scettro dideid’Italia porta nel capoluogo e nelle frazioni migliaia diche, in questi giorni, hanno deciso di intersecare le proprie rotte con il Comune dell’Alta Valdera che ha spopolato nella classifica della trasmissione Rai, piazzandosi al primo posto e sbaragliando altri 19 gioielli sparsi in tutto lo Stivale. Dopo ildidello scorso weekend con il traffico in tilt, lunghi serpentoni di auto in attesa di trovare uno stallo libero. Un’invasione che ha catturato ogni costellazione presente a ...