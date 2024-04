Pd | Schelin | il partito è sano | in un anno abbiamo rialzato testa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 15 aprile 2024) Roma, 15 apr. (askanews) – “In undalle primariela, siamo tornati al 20%, non ho visto nessun altrocrescere in questo modo”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in conferenza stampa all’associazione stampa estera. “Il numero di iscritti è aumentato di circa il 10%, il 2 per mille è aumentato. Siamo un. Per molto commentatori dopo le primarie eravamo alle porte di una inevitabile scissione. Oggi siamo il primodi opposizione, perno indispensabile per costruire qualsiasi alternativa alle destre”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.