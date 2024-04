(Di lunedì 15 aprile 2024) Roma, 15 apr. - (Adnkronos) - “Il Pd ha un obiettivo, ricostruire una identità univoca e costruire l'alternativa alla destra, non vorrei fosse un problemamio ma che sia lo stesso per le altre forze di opposizione”. Lo ha detto Elly, rispondendo a una domanda sui suoi rapporti con Conte. “Bisogna fare un confronto costruttivo, avendo chiaro che l'e ilche questo nonil Pd. L'atteggiamento unitario porta risultati”, ha aggiunto.

L'impressione netta - certificata anche dalle ultime frizioni in merito al caso dell'amministrazione pugliese - è che il cosiddetto campo progressista formato dalla strana coppia Elly ... (iltempo)

Continua ad essere molto alta la tensione tra Pd e M5s. In un’intervista a ‘La Stampa’ Conte lancia un nuovo messaggio alla segretaria Schlein . Nessun avvicinamento tra Pd e M5s dopo il caso Bari. ... (notizie)

Roma, 15 apr. – (Adnkronos) – ?Il Pd ha un obiettivo, ricostruire una identità univoca e costruire l?alternativa alla destra, non vorrei fosse un problema solo mio ma che sia lo stesso per le altre ... (calcioweb.eu)

Pd: Schlein, ‘Conte L’avversario è il governo, spero non interessi solo me’ - Roma, 15 apr. – (Adnkronos) – “Il Pd ha un obiettivo, ricostruire una identità univoca e costruire l’alternativa alla destra, non vorrei fosse un problema solo mio ma che sia lo stesso per le altre fo ...ilsannioquotidiano

Pd-M5s,Schlein: l’alleanza alternativa alle destre non è morta - Roma, 15 apr. (askanews) – “Il Pd da un anno ha l’obiettivo di costruire l’alternativa a queste destre. Non vorrei fosse un problema solo mio e solo nostro ma spero sia una responsabilità che anche al ...askanews

Conte ed il Partito Democratico - a dare una scossa nei confronti del partito della Schlein Pd. Non si tratta di un vero e proprio ritorno al “vaffa” delle origini. Conte sa bene di non possedere le capacità istrioniche di Grillo. Non ...strettoweb