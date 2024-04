Pazienza punta sull’usato sicuro | occhio alle sorprese

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTutto in una notte. Dopo la vittoria del campionato della Juve Stabia, Avellino e Benevento si affrontano in un derby che mette in palio il secondo posto in classifica. Un posizionamento che in ottica playoff porta in dote l’ingresso alla seconda fase nazionale paragonabile ai classici quarti di finale. Il tutto davanti ad un Partenio-Lombardi pronto a ruggire di passione, il sold out è attestato dalla giornata di venerdì. Giornata in cui la Curva Sud ha suonato la carica con il claim: “Coloriamoci d’orgoglio. Lunedì tutti allo stadio con sciarpa e bandiera“. Nessuna rivoluzione tattica per Micheleche confermerà il 3-5-2. Tecnico che potrà contare anche su Ricciardi, recuperato mancherà per squalifica D’Ausilio oltre ai lungodegenti Varela e Benedetti. Davanti a Ghidotti linea a tre con Cancellotti, Cionek e Frascatore; ballottaggio ...