Pavia | furto alla sala slot di Bosnasco | rubato un cambiamonete È l’ennesimo caso in meno di due mesi

(Di lunedì 15 aprile 2024)), 15 aprile 2024 - Un altro colpo ai danni di unada gioco. Nella notte tra domenica e oggi, lunedì 15 aprile, tre malviventi, ripresi dalle telecamere della videosorveglianza ma con i volti coperti da passamontagna, vestiti di scuro e con guanti, sono arrivatiin località Cardazzo di, lungo la Statale 10 Padana Inferiore, quando era già chiusa. Hanno forzato la porta principale dell'ingresso e una volta all'interno hanno preso e portato via un, caricandolo sul Suv e fuggendo nell'arco di pochi istanti, prima che sul posto potessero arrivare le forze dell'ordine. Ancora da quantificare il valore del bottino, in attesa delle verifiche sui contanti contenuti nell'apparecchio al momento del ...

