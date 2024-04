scoperta drammatica quella effettuata da una madre : sua figlia è in un Gruppo che pratica autolesionismo, immagini e filmati a dir poco terribili WhatsApp nuovamente protagonista. Questa volta non ... (cityrumors)

Paura per Viña, ricoverato in ospedale dopo colpo alla testa: esclusi danni cerebrali per l’ex Roma - Paura per Matias Vina, l'ex calciatore della Roma è stato ricoverato in ospedale dopo colpo alla testa: esclusi danni cerebrali per il giocatore uruguaiano ...fanpage

Malore anche per Vina dopo uno scontro di testa: le condizioni dell’ex Roma - Paura anche per un ex Roma, Matias Vina, a poche ore dal malore di Ndicka. Le condizioni del terzino attualmente al Flamengo.calciomercato

Bus in fiamme, Paura per i passeggeri: “Intossicati” - Alta tensione per un bus in fiamme con a bordo diversi passeggeri. Indagini in corso per capire cosa sia accaduto. Il bilancio dell’episodio. Paura a Roma e, per la precisione, a Tor Sapienza, dove un ...newsmondo