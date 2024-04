Paura per il Brescia | pullman centrato da un masso in autostrada | ipotesi agguato

(Di lunedì 15 aprile 2024) Attimi di grandeche, fortunatamente, non hanno portato ad alcuna conseguenza. Se la sono vista brutta staff e calciatori del, di ritorno dalla trasferta di Venezia. La squadra di Maran stava facendo rientro dal Penzo, dove ha rimediato una sconfitta per 2-0 senza troppa storia. Ma se sul campo la partita è stata avara di soddisfazioni, il viaggio di ritorno è stato forse ancora peggio: durante il tragitto sulla A4, ildella squadra è statoda unscagliato da un cavalcavia. Il mezzo è statoall'altezza del parabrezza mandando parte del vetro in frantumi. Un forte boato è stato udito dall'autista e dai componenti della comitivana ma solo quando il bus ha arrestato la sua corsa, nei pressi di un autogrill, è ...

