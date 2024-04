Paura al Pronto Soccorso | 22enne fa irruzione e accoltella tre persone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 aprile 2024) Milano, 15 aprile 2024 –questo pomeriggio agli Istituti Clinici Città Studi in via Jommelli: un ragazzo di 22 anni ha fattonelarmato di coltello e hato tre. I fatti si sono svolti verso le 17 di oggi lunedì 15 aprile nella clinica in zona Città Studi: in base alla prima ricostruzione unitaliano si è presentato in via Jommelli e ha cercato di aggredire la compagna che si era recata in ospedale per un colloquio di lavoro. Per bloccarlo sono intervenuti due dipendenti della clinica, un addetto alle pulizie di 57 anni e un infermiere di 56 anni. A quel punto il giovane ha estratto un coltello e ha colpito i due uomini, che sono rimasti feriti alla gamba e al fianco. Ferito anche un paziente di 70 anni, anche ...