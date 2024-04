Pattinaggio artistico a rotelle | le prime informazioni sui Campionati Italiani 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 aprile 2024) Arrivano le, importanti,suidi, rassegna che si svolgerà nuovamente nel cuore della Val Camonica, a Ponte di Legno, dal 29 giugno al 13 luglio. La competizione, quest’anno più che mai, avrà un sapore speciale. In un calendario abbastanza concentrato infatti i migliori atleti del movimento si daranno battaglia non solo per il titolo, ma anche per raggiungere il sogno World Skate Games, in scena a Rimini dall’8 al 21 settembre. Tanti gli spunti d’interesse, tra cui spicca il ridisegno gerarchico della categoria Senior individuale femminile con tante pattinatrici motivate a fare bene (comprese nuove entrate Junior di alto profilo), le condizioni di forma del reparto maschile e la ...