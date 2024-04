Pastore | “Il Milan è una squadra francese | la Roma ha un’importa argentina”

Giuseppe Pastore ha parlato del Milan e in particolare degli ultimi mesi di Stefano Pioli alla guida dei rossoneri. Ecco il suo parere (pianetamilan)

Sassuolo - Milan: le formazioni ufficiali. I rossoneri possono allungare sulla Juve - Alle 15 ci sarà la sfida tra Sassuolo e Milan, con i rossoneri, che in caso di vittoria, possono allungare sulla Juventus terza in classifica. Ecco le formazioni ...tuttojuve

Giulia Pastore, la certezza di Tonali: insieme nella vita e... allo stadio - La bellissima compagna dell'ex calciatore del Milan, attualmente squalificato, ha postato degli scatti dal St. James' Park: ha seguito Newcastle-Tottenham probabilmente con il suo Sandro ...tuttosport

Pastore: “Il Milan è stato surclassato dalla Roma per 80 minuti, se sarà eliminato Pioli lascerà al 99%” - Il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore non usa mezzi termini per dipingere la situazione nel club rossonero dopo il K. O. di giovedì scorso. Giuseppe Pastore a Cronache di Spogliatoio ha comment ...calcioblog