Partita chiusa? Ora spazio alla diplomazia

(Di lunedì 15 aprile 2024) Se Israele e Iran dovessero chiuderla qui, beh, si potrebbe dire che non tutte le guerre vengono per nuocere. Soprattutto se guerre non sono, e per fortuna non diventano. Se restano un affondo e una risposta che per lafa uno a uno, anche se nella pratica il risultato esatto sarebbe due a zero per Tel Aviv: ucciso il generale dei pasdaran che forniva di armi Hezbollah, annientato l’altra notte il 99% delle bombe di Teheran. Un assalto che ha infuocato i cieli del Medio Oriente, che la potenza bellica dello stato ebraico e dell’Occidente ha però trasformato in un pauroso ma incruento gioco pirotecnico. Sempre che, dicevamo, l’incendio sia considerato ufficialmente estinto. Come si è affrettata a dire subito Teheran, come ha "ordinato" Biden, e infine come ha auspicato ieri il G7 di emergenza convocato da Giorgia Meloni con un chiaro no...