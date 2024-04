Parlamentare colpisce il collega con un pugno in faccia | urla e caos in Aula in Georgia – Video

Georgia, Parlamentare colpisce il collega con un pugno in faccia e in aula è il caos - Due deputati del parlamento georgiano si sono azzuffati durante un dibattito sul progetto di legge sugli agenti stranieri | CorriereTv ...video.corriere

Vittorio Arrigoni, a 13 anni dalla morte tre elementi della sua lotta mi paiono irrinunciabili - Vittorio con il suo “Restiamo umani” ha rappresentato e rappresenta tutti coloro che per fare la pace preparano la pace e non la guerra. Preparare la pace per fare la pace non è vuoto sentimentalismo ...ilfattoquotidiano

Elezioni parlamentari in Croazia 2024, quasi 4 milioni di abitanti al voto: scontro tra premier e presidente - Oggi 17 aprile 2024 si terranno le elezioni parlamentari in Croazia dopo lo scioglimento dello scorso 15 marzo.tag24