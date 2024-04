Parigi2024 | solo 100 giorni ai Giochi La speranza di una «tregua olimpica» e i rischi per la sicurezza | Macron svela il piano B

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 15 aprile 2024) Emmanuel, a 100dall’inizio dei XXXIIIolimpici che si svolgeranno a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto, hato alcuni dettagli importanti sull’organizzazione dell’evento. E sui suoi auspici per quello che questa edizione può rappresentare e ottenere, a 100 anni dall’ultima volta che la capitale francese ha ospitato una Olimpiade. A cominciare da un effetto di solidarietà tra Paesi. A ridosso dell’inizio dei, il presidente francese ha annunciato che si terrà un vertice internazionale con il comitato olimpico, che riguarderà «lo sport e l’alimentazione, l’educazione, tutti gli obiettivi delle Nazioni unite che consentano di dare più futuro ai nostri giovani». Ma la Russia non sarà invitata, in quanto paese aggressore nella guerra in Ucraina, né parteciperà alle ...