Parigi 2024 | c’è il piano B per la cerimonia d’apertura in caso di minacce | “Trocadero o Stade de France”

(Di lunedì 15 aprile 2024) C’è unB, persino uno C, per ladei Giochi Olimpici di. Un evento “limitato al Trocadéro” oppure “riportato all’interno dellode” neldi “” per la sfilata sulla Senna dei barconi con gli atleti e le delegazioni prevista per il 26 luglio. A dirlo è stato il presidente Emmanuel Macron, intervistato da RMC Sport e BFM TV a 100 giorni dall’inizio di. “Questadi apertura” lungo la Senna, “è una prima al mondo. Possiamo farcela e lo faremo”, ha precisato il capo dello stato, assicurando però che sarà fatta “un’analisi in tempo reale” dei rischi. Dopo l’attacco terroristico a Mosca del 22 marzo, il governo ...

Federico Nilo Maldini vince la prova della pistola da 10 metri maschile del torneo finale di qualificazione olimpica del Tiro a segno , in corso a Rio de Janeiro, in Brasile, e stacca il pass non ... (oasport)

Si è giocato da venerdì a oggi il primo dei tre Preolimpici di Basket 3×3, con in questo caso un pass a disposizione per gli uomini e uno per le donne verso le Olimpiadi di Parigi 2024 . A entrare ... (oasport)

AGI - La fiamma sacra per le Olimpia di di Parigi 2024 , che sarà accesa martedì a Olimpia , luogo di nascita degli antichi Giochi, viaggerà lungo la Grecia prima di avviarsi verso la Francia, il 27 ... (agi)

Macron svela i piani B e C per l'apertura dei Giochi di Parigi - Ad annunciare per la prima volta le alternative a quella che sarebbe «una prima mondiale» - una cerimonia olimpica fuori da uno stadio - è stato il presidente Emmanuel Macron, intervistato da RMC ...cdt.ch

L'Urologia di Savigliano protagonista al Congresso europeo di Parigi - La Struttura Complessa di Urologia dell’Ospedale SS. Annunziata di Savigliano diretta dal dottor Pietro Coppola ha recentemente presentato al congresso europeo di Urologia, che si è tenuto a Parigi ...cuneodice

Guerra in Medio Oriente, allarme sicurezza per le Olimpiadi di Parigi. «Abbiamo già un piano B e C». Mobilitata l'intelligence - Ad annunciare per la prima volta le alternative a quella che sarebbe «una prima mondiale» - una cerimonia olimpica fuori da uno stadio - è stato il presidente Emmanuel Macron, intervistato da RMC ...ilmessaggero