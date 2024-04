Pardo esagera | «Impresa Cagliari | freno Inter» Poi ridimensiona | «Campionato chiuso»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 aprile 2024) Pierluigianalizza quanto visto nel corso di, terminata sul risultato di 2-2. Poi il giornalista,venuto su Radio 24, sottolinea la suggestiva chance nerazzurra nel derby. SENSAZIONE – Pierluigi, opinionista nella trasmissione radiofonica “Tutti i Convocati”, all’indomani didichiara: «A me ieri sera ilè piaciuto tantissimo. E il fatto che sia stato due volte sotto nel punteggio non è un dettaglio, è un ulteriore medaglia per una squadra che non si è disunita nei momenti difficili. Poi magari questa non è la miglioredella stagione. La sensazione è che abbia un pochino frenato e che si sia un po’ distratta. Ieri c’erano anche due squalifiche pesanti, anche se ce le aveva ...