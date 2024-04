Paolo Brosio | “Mia madre andando in paradiso ha fatto partire il cantiere di Medjugorie”

Chi è Paolo Brosio , la biografia del giornalista ospite a La Volta Buona Tra gli ospiti della nuova settimana de La Volta Buona c’è anche Paolo Brosio , nato il 27 settembre 1956 ad Asti, in ... (termometropolitico)

Cristina Parodi , oggi stilista di moda che, con la sua amica, ha creato la linea Crida, ha raccontato i suoi inizi in tv al Corriere della Sera Era il 13 gennaio del 1992 e lei doveva condurre ... (ilnapolista)

"Non mi danno scampo, tutte le volte che metto piede a Forte dei Marmi me lo rinfacciano subito: "Oh Brosio, sei un gobbo!". Ma ormai ci ho fatto l’abitudine e mi diverto". Parola di Paolo Brosio, ... (sport.quotidiano)