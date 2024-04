Panchina Napoli | sorpresa De Laurentiis | “Torna di moda il vecchio obiettivo”

(Di lunedì 15 aprile 2024) Nome adiunpallino di Deper ladel: le ultime indiscrezioni sul futuro Il pareggio contro il Frosinone, in casa, con il risultato finale di 2-2, è l’ultimo risultato di una serie di uscite stagionali davvero poco convincenti. Ilha pagato una cattiva gestione posto vittoria dello scudetto, e ora si ritrova con un piede e mezzo fuori dalla Champions,stagionale dichiarato in estate. A Castel Volturno c’è aria di rivoluzione. Il cambiamento radicale partirà dalla scelta del nuovo direttore sportivo. Tutti gli indizi portano al nome di Giovanni Manna, giovane dirigente della Juventus, che in questi anni in bianconero si è occupato principalmente della gestione ...

Stefano Pioli può davvero lasciare la Panchina del Milan per trasferirsi al Napoli . Ecco le ultime indiscrezioni in merito alla questione (pianetamilan)

COR. FIO, Ultima chiamata per l'Europa. Turnover ma non troppo - "Ultima chiamata". Questo il titolo della prima pagina del Corriere Fiorentino (edizione in viola proprio per Fiorentina-Genoa). Il quotidiano locale parla del match di oggi ...firenzeviola

REPUBBLICA - Doppia beffa, contro il Frosinone tutti gli ultimi sei acquisti in Panchina - Come riporta La Repubblica, contro il Frosinone tutti gli ultimi sei acquisti del Napoli sono stati in Panchina, da Natan a Lindstrom passando per Mazzocchi, Dendoncker, Traorè e Cajuste, senza ...napolimagazine

Napoli: TORNA FORTE L'IDEA GASPERINI - Spunta un nuovo nome per la Panchina del Napoli. Trattasi di Gian Piero Gasperini, una candidatura rilanciata con prepotenza dal Corriere dello Sport.sportmediaset.mediaset