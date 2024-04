Palworld | Anteprima dell’Atteso Modalità Arena PvP nel Nuovo Trailer

Leggi tutta la notizia su windows8.myblog

(Di lunedì 15 aprile 2024) Uno dei maggiori successi, e sorprese, per l’industria dei videogiochi nel 2024 finora è stato. Lo sviluppatore PocketPair ha rilasciato il gioco survival descritto come “Pokemon con armi” a metà gennaio per PC tramite Steam e su Xbox, con supporto per Game Pass dal primo giorno. È diventato un successo … ?