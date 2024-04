Pallamano I Vikings pareggiano in casa di Trieste

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? IRubiera (9) pareggiao 27-27 a(13) nella 23esima giornata di Serie A Gold maschile, interrompendo una striscia di 9 sconfitte consecutive, portandosi a +2 sul fanalino di coda Carpi e sulla retrocessione diretta. I rosso-blu, tuttavia, sprecano 7 lunghezze di vantaggio accumulate nella prima frazione, facendosi raggiungere a quota 23 a 8’ dalla fine con De Luca: nel finale Kasa ha la possibilità di segnare il gol vittoria, ma Postogna lo ipnotizza, mentre sul ribaltamento di fronte è attento Voliuvach sull’ultimo tiro, a tempo ormai scaduto, di Ceccardi. In A1 femminile lalgrande Padana (20) cade 32-29 a Teramo (16), con le abruzzesi che centrano così la salvezza: alle ceramiche non basta la buona prova di Franco (7 reti per lei) per tornare acon un ...