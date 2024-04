Palestinese muore di cancro dopo 38 anni nelle prigioni israeliane | una storia emblematica

(Di lunedì 15 aprile 2024) Può sembrare unaminima di fronte alla devastazione che l’esercito israeliano ha fatto negli ultimi sei mesi contro i civili palestinesi della Striscia di Gaza. Ma, per quanto riguardi una sola persone, questaè l’emblema della crudeltà delle autorità. La settimana scorsa Walid Daqqah, 62, ilda più tempocarceri, è morto di. Le autoritàsono rimaste sorde di fronte ai tanti appelli affinché,che nel 2022 gli era stato diagnosticato un tumore al midollo osseo, ilero potesse essere rimesso in libertà per ragioni umanitarie e trascorrere gli ultimi giorni della sua vita in famiglia. Arrestato il 25 marzo 1986, ...

