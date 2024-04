Pagelle Sassuolo-Milan | i voti di Tuttosport | difesa bocciata | attacco salvato

Al Mapei Stadium, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Sassuolo e Milan : le Pagelle del match odierno I TOP, i FLOP e i voti ai protagonisti del match valido per la giornata ... (calcionews24)

Anguissa irriconoscibile, le Pagelle dei quotidiani: "Bisonte stanco, passeggia in mezzo al campo" - Anguissa ha deluso contro il Frosinone. Le Pagelle dei quotidiani hanno nettamente bocciato la partita del giocatore africano.areanapoli

Disastro Rrahmani, le Pagelle dei quotidiani: "Errori e amnesie, si dimentica Cheddira" - Prova disastrosa da parte del giocatore del Napoli nella gara contro il Frosinone, le Pagelle dei quotidiani lo hanno nettamente bocciato.areanapoli

Chukwueze brilla ancora: «Il più voglioso e pericoloso». E Pioli pensa a questa mossa per la Roma - Chukwueze brilla ancora: «Il più voglioso e pericoloso». E Pioli pensa a questa mossa per la partita di giovedì contro la Roma L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport non è mancata nel sottoline ...milannews24