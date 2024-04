Pacifisti | polemica con l’Usr | “In Campania scuola militarizzata | a noi porte chiuse”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna conferenza stampa di protesta, en plen air, contro l’idea di “unacon la mimetica”. In piazzetta Amendola a Napoli, il Comitato Pace e Disarmodenuncia una presunta e “crescente militarizzazione delle scuole”. Una progressione speculare allo scoppio di conflitti, tra Ucraina e Medio Oriente. In piazza volti storici del pacifismo, come padre Alex Zanotelli, Ermete Ferraro del Mir e Vittorio De Asmundis dell’Anpi. Ed èaperta con il direttore generale del, Ettore Acerra. “Già da gennaio – spiegano – il comitato ha chiesto al’Ufficio Scolastico Regionale delladi diramare una circolare a tutti gli Istituti Scolastici, per informarli della possibilità che vi si parli invece di educazione alla pace, al disarmo ed alla nonviolenza“. ...