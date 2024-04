Osimhen va venduto a qualsiasi prezzo per evitare un altro caso Allan e gelosie di ingaggi Corbo

Napoli, ancora un passo falso: 2 a 2 contro il Frosinone, la cronaca del match - Napoli- Frosinone poteva sembrare una partita dall'apparente scarso significato per gli azzurri, almeno per la fatidica zona Champions che hanno visto sfuggire in tante, troppe occasioni in questa sta ...ilmeridianonews

Anestetizzare Osimhen sarebbe un bel Buongiorno, ma il potenziale si paga - Calciomercato Napoli - Una delle cose più probanti per un difensore centrale, in Italia, è tenere a bada alcuni tra i centravanti avversari più pericolosi. I nomi sono quelli lì: Lautaro Martinez, Oli ...msn

SKY - Erede Osimhen, il dilemma di ADL: strapagare il nuovo bomber o svendere Victor - Il Napoli dovrà fare una doppia operazione e la tempistica sarà fondamentale: per un Osimhen che parte, un altro centravanti dovrà arrivare, ma in quale ordineareanapoli