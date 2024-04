“Osimhen aveva previsto tutto” | la confessione dell’amico spiazza tutti

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 15 aprile 2024) All’indomani del pareggio contro il Frosinone, in casa Napoli si discute di, ma per un altro tema. Arriva ladel bomber azzurro. Il Napoli continua ad avere i suoi alti e bassi in questa stagione, con l’ennesima prestazione deludente arrivata ieri nella gara contro il Frosinone. Il pareggio ottenuto contro i Ciociari è arrivato soprata causa di errori grossolani commessi dagli azzurri, in particolare da Alex Meret e Victor. I due azzurri sono stati protagonisti sia in positivo che in negativo nel match. Alla fine però pesano maggiormente gli errori. visto che sono costati la vittoria al Napoli. Intanto dopo la sfida di ieri, si torna a parlare di, ma nello specifico si tratta di unadi un suo amico ...