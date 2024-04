Orsato arbitrerà Manchester City-Real Madrid | in Spagna contenti ma non troppo

(Di lunedì 15 aprile 2024) Daniele, ritorno dei quarti di finale di Champions League. La gara è prevista per mercoledì 17 aprile ore 21. È l’ottava volta da direttore di gara di un match del club spagnolo; quattro vittorie e quattro sconfitte., le statistiche con ilMarca scrive: Ha fatto il suo debutto nella stagione 15-16, in una partita della fase a gironi contro il Malmö, vinta 8-0 dai blancos. Nel 2019-20 c’è un precedente favorevole per il: vinsero 2-1 contro ilnell’andata degli ottavi di finale di Champions. Nel 2020-21 ha arbitrato in due sconfitte dei blancos: contro il Psg 1-0 e contro il Chelsea 2-0 in semifinale. L’ultima sua partita per il ...

Domenica 4 febbraio alle 20.45, allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano, va in scena il Derby d'Italia, Inter contro Juventus.... (calciomercato)

Arbitri: Maresca per Torino - Juventus, occhio alle scelte sul Var dopo la bufera: Fermati Orsato, Colombo, Guida e Massimi. I tre arbitri discussi, compreso Guida che peraltro è ...in Napoli - Atalanta ed è stato solo al Var in Cagliari - Atalanta) si rivede Pairetto che arbitrerà ...

Arbitri: Guida per Roma - Lazio dopo la Pasqua nera dei fischietti, bocciati in quattro: Arbitrerà Empoli - Torino sabato pomeriggio. Orsato per Frosinone - Bologna. Si rivede anche Orsato, designato per Frosinone - Bologna mentre si conferma una garanzia La Penna , scelto per Juventus - ...