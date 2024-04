Oroscopo per il 16 Aprile 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 aprile 2024)del Giorno: Ariete (21 marzo – 19) Amore: Giornata ricca di passione e sensualità. Favoriti incontri inaspettati e colpi di fulmine. Se sei già in coppia, godrai di momenti intensi e romantici. Lavoro: Potresti ricevere buone notizie o riconoscimenti per il tuo impegno. Non demordere di fronte alle sfide, la tua tenacia verrà premiata. Salute: Energia alle stelle e tanta voglia di fare. Attenzione però a non esagerare con lo sport o l’attività fisica, potresti accusare un po’ di stanchezza verso sera.del Giorno: Toro (20– 20 maggio) Amore: Un cielo positivo favorisce l’armonia e la complicità nella coppia. Se sei single, potresti fare nuove interessanti conoscenze. Lavoro: Ottima giornata per risolvere problemi lavorativi e portare avanti progetti in modo efficiente. Potrebbero ...