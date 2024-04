Oroscopo Paolo Fox martedì 16 Aprile 2024 | Leone demoralizzato

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 15 aprile 2024) L’diFox per oggi,16Ariete Siete pronti a vivere giornate molto convincenti sotto tutti i punti di vista? Merito della Luna che è dalla vostra parte. Durante la giornata in amore potrete approfittarne per raggiungere una perfetta intesa di coppia con il partner. Toro Venere è in opposizione: vi attende una giornata un po’ sottotono. Non temete: le cose si sistemeranno a metà settimana soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, sarete molto convincenti negli affari e nel rapporto con i colleghi. Gemelli Vi attende un’ottima giornata dal punto di vista dell’amore. Se avete una relazione stabile, le stelle vi sorridono e vi daranno la possibilità di ottenere addirittura qualcosa in più dal vostro partner se non a breve, nel giro ...