Oro e petrolio | la guerra fa impennare i prezzi

Tra i settori, gli acquisti premiano l’oil&gas (+3,7%) e le banche (+1,7%). A Piazza Affari spicca Eni (+5,9%), mentre Diasorin e Interpump scivolano in coda (-6,9% per entrambi i titoli) (ilsole24ore)

L’incertezza sulle evoluzioni in Medio Oriente , con i ripetuti avvisi di un imminente attacco iraniano contro Israele, si fanno sentire anche sui mercati . Non ci sono reazione scomposte ma ci si ... (ilfattoquotidiano)

Dall'oro al petrolio, la guerra fa impennare i prezzi - Il lancio di droni e missili su Israele da parte dell’Iran alimenta nuove tensioni sui mercati, mentre le materie prime costano sempre più ...wired

Borse in netto rialzo, i conti di Goldman battono le stime. Milano la migliore - Venerdì, i listini europei e americani hanno chiuso in forte rallentamento, in un clima di avversione al rischio per l’allargamento del conflitto in Medio Oriente che coinvolge l’Iran. Il FTSE MIB ...ilsole24ore

Quali sono i principali produttori di petrolio Ecco da dove arriva l’oro nero - Quali sono stati i principali Paesi produttori di petrolio nel 2023 Nonostante gli sforzi per decarbonizzare l’economia globale, il petrolio rimane ancora una delle risorse più richieste e utilizzate ...quotidiano