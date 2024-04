Orgoglioso del gruppo Ora manca solo un punto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Per scaramanzia Mimmo Di Carlo ancora non si lascia andare completamente, ma le sue parole trasudano la soddisfazione di aver ormai centrato un obiettivo che il giorno del suo ritorno a Ferrara era tutt’altro che scontato. "Ancora non è fatta, ma questo è un grandissimo risultato, ottenuto grazie ad un enorme spirito di squadra – esulta il tecnico –. Abbiamo sofferto contro una squadra che in casa aveva subito pochissimi gol, alla quale siamo riusciti a realizzarne due con Valentini e Petrovic. Potevamo segnarne altri, ma alla fine contava portare a casa tre punti e ce l’abbiamo fatta". È stata però anche una partita di grande sofferenza... "Nell’ultimo quarto d’ora ci siamo abbassati troppo: questa è l’unica cosa negativa di questa gara, assieme ai primi 10 minuti. Ma bisogna dare alla squadra il merito di questo successo: era importante vincere, abbiamo sofferto insieme senza ...