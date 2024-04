Orario Passaro-Molleker oggi in tv | ATP Monaco 2024 | programma | canale | streaming

(Di lunedì 15 aprile 2024) Dopo aver superato le qualificazioni, Francescosi preparaad affrontare il suo match di primo turno nel torneo ATP 250 didi Baviera. Al tennista di Perugia non è andata male con il sorteggio, perchè sicuramente ha l’occasione di accedere al secondo turno, visto che affronterà la wild card tedesca Rudolf, numero 182 della classifica mondiale.è stato bravissimo a superare le qualificazioni, battendo prima il tedesco Kelm e poi Andrea Pellegrini nel derby azzurro. In questa stagioneha giocato solo una partita in un tabellone principale ATP, venendo sconfitto all’esordio nel torneo di Santiago dallo spagnolo Pedro Martinez. Nelha già affrontato tre tennisti italiani e ha sempre perso. Prima ...

Barcelona Open 2024: programma, calendario e gli italiani in gara al Trofeo Conde de Godó · Tennis ATP - Dal 15 al 21 aprile, il Barcelona Open 2024 assegna la 71ª edizione del Trofeo Conde de Godó nel tennis maschile: scopri di seguito il programma, le date delle partite e dove vedere i match in diretta ...olympics

Sport in tv oggi (sabato 30 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi sabato 30 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Vigilia di Pasqua con i Mondiali di Cross per gli appassionati di atletica, la finale del WTA 1000 di Miami per gli amanti del tennis, la V ...oasport