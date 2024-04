Operazione serenità al Vinitaly | il Governo cancella la crisi del vino

(Di lunedì 15 aprile 2024) "L’etichetta sulcancerogeno se la mettessero da qualche altra parte", che parafrasando vuol dire: difendere ilcon tutte le proprie forze. È un po' questo il clima latente che si respira durante l'inaugurazione del2024, tante strette di mano, sorrisi, convenevoli, corridoi pieni zeppi, si fatica ad arrivare al proprio posto ma l'entusiasmo si spegne più volte quando qualcuno ricorda la situazione geopolitica e bellica del Medio Oriente. "Il mondo è impazzito", dice una signora seduta tra il pubblico della Sala Verde mentre sventola in volantino per rinfrescarsi. A Verona ci sono 28 gradi asfissianti, unpraticamente estivo. Si suda e si spera che ilnon entri in, anche se qualche segnale evidente c'è già. Il ministro Francesco Lollobrigida si ...

Così Cucinelli e la figlia di Draghi hanno scelto di investire insieme sui farmaci innovativi: Così Federica Draghi ha commentato l'operazione, su cui ha investito insieme a Brunello Cucinelli, ...della Bce e premier italiano Mario Draghi ha scelto l'Umbria per vivere le giornate di serenità tra ...

√ Max Pezzali, le discoteche e l'archeologia del divertimento: Adesso, arrivato a una certa età, posso farlo con più serenità perché me ne frego se sarà ... È brutto da dire di una cosa che riguarda me, ma è quasi un'operazione culturale, non so come dire (ride ndr)...