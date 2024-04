Operatore ferito al Pronto Soccorso del Goretti

(Di lunedì 15 aprile 2024) Pubblicato il 15 Aprile, 2024 Venerdì pomeriggio aldell’ospedale Santa Mariadi Latina, si è verificato un grave incidente di sicurezza che ha visto una guardia giurata ferita durante un tentativo di sedare un alterco. Dettagli dell’Aggressione L’episodio è avvenuto tra le 16 e le 17:30, quando una persona, visibilmente agitata e probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha iniziato a litigare con un altro individuo in attesa nel. La situazione è rapidamente degenerata quando l’uomo ha iniziato a urlare contro i sanitari e altri pazienti, spingendo la guardia giurata intervenuta a perdere l’equilibrio e a cadere contro una porta a vetri, rompendola e procurandosi un taglio lungo il braccio. Risposta e Consegne ...

