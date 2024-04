(Di lunedì 15 aprile 2024) Roma, 15 aprile 2024 – “Adesso provate un po' a pensare a come potrebbe essere la, visto il trend in atto. L'ultimo aggiornamento del Centro Europeo prefigura un trimestre estivo da record a causa verosimilmente di un anticiclone africano sempre più invadente sul bacino del Mediterraneo, con scostamenti rispetto ai valori di riferimento addirittura di +3 gradi già in avvio di giugno suparte Europa, Italia compresa”. Così, in un articolo sul sito, il.it illustra laper lache arriva dai centri di calcolo. Unaper niente rassicurante.diPotrebbe configurarsi, per l’ennesima volta, una ...

I giardini botanici non sono solo belli: pos sono rinfrescare l’aria della città di 5°C durante le ondate di caldo , secondo lo studio più completo nel suo genere condotto dall’Università del Surrey. ... (newsnosh)

Ondate di calore invernali e le temperature oceaniche record Un’analisi dei dati di temperatura da varie località globali ha rivelato un inverno straordinariamente caldo per metà della popolazione ... (newsnosh)

"Ondate di caldo roventi e prolungate”. La tendenza meteo per la prossima estate non è buona - “Potrebbe andare peggio del 2023”, scrive ilMeteo.it. Secondo Copernicus il marzo 2024 è il decimo mese di fila che si classifica come il più caldo mai registrato. Nei giorni scorsi battuti i record i ...quotidiano

Estate: una stagione dal meteo sempre più ROVENTE - Ma negli ultimi anni è cambiato tutto Ondate di calore feroci Quello che un tempo sarebbe stato impensabile oggi sta diventando abbastanza eccezionale e tra pochi anni sarà frequente. Questo perché le ...meteogiuliacci

Meteo. Al via un lungo periodo termicamente sotto media in Europa, verso il Ponte del 25 aprile - 22-29 aprile. Prosegue l'afflusso di aria relativamente fredda in Europa con temperature sotto media sugli Stati centro settentrionali e sull'area mediterranea. L'anticiclone riulterà ancora ...3bmeteo