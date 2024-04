Ondata di freddo e temporali | ecco quando arrivano | temperature giù fino a 15 gradi e venti forti | le previsioni meteo

In archivio un weekend estivo con tanta gente in spiaggia, ora temperature in picchiata - Dopo un weekend estivo con tanta gente in spiaggia anche a Cesenatico, la situazione meteo è destinata a cambiare radicalmente a partire dalla serata di martedì 16 aprile ...cesenatoday

Anticipo d’estate da archiviare. In arrivo aria fredda polare, temperature giù - E’ in arrivo una forte Ondata di maltempo, con freddo, vento e pioggia. Le protezioni civili regionali emettono le prime allerte Dopo un week end da ‘prove d’estate’ con temperature vicine ai 30 gradi ...rtl

Dopo il weekend estivo, ora arriva la tempesta “Gori”: brusco calo delle temperature di 15 gradi - L'esperto meteo Roberto Nanni: "Dai 30-31 gradi diurni con valori superiori alle medie di 10/12 gradi, si passerà a 14-16 gradi con 3/6 gradi al di sotto delle medie" ...riminitoday