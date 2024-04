Onana vice Handanovic anche nella festa | la storia dell’Inter si ripete

(Di lunedì 15 aprile 2024)si è rivisto a San Siro con la speranza di festeggiare ma l’occasione prevedeva giàcome protagonista in casa Inter. Il cambio della guardia tra i pali nerazzurri ha fatto discutere moltopassata stagione. Adesso è solo un lontano ricordo per entrambi CAMEO – Il portiere della Finale di UEFA Champions League a Istanbul fa parte di un club ristretto. Quello delle mancate leggende interiste. La potenziale bandiera che si trasforma in fuoriclasse mordi e fuggi. La prima e (fin qui?) unica stagione di Andréda calciatoresi racconta da sola. Iniziata all’ombra del capitano – numero 1 e titolare intoccabile – Samire finita da protagonista in una stagione di trofei minori e secondi posti. In Champions League così come in Serie A ...

