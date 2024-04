Onana innamorato dell’Inter | «Qui una famiglia | tutto emozionante»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 aprile 2024) Andrénon ha proprio dimenticato l’anno passato all’Inter. Il portiere attualmente del Manchester United è stato oggi a San Siro e ha detto questo su Dazn. RICORDI – Andréama l’ambiente nerazzurro: «Sto molto bene. Qui è una, sono molto contento di essere qui. Un saluto ai tifosi, un abbraccio e siamo molto uniti. Lo Scudetto? Sono contento, sono qui per questo, sono qui per dare forza e per congratularmi. Momento storico, sono conento per la squadra che se lo merita. Spero che l’anno prossimo continuino così. Rimpianti? No, la verità è che sono contento dove sono e sono contento per l’Inter. La squadra è fantastica, compagni fantastici e un allenatore meravigliosa. Un momentoper me, quando penso aquello che abbiamo vissuto la ...