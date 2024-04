Olimpiadi | Macron | “Pronti piani B e C per la sicurezza | chiederò una tregua olimpica”

(Di lunedì 15 aprile 2024) Mancano 100 giorni al 26 luglio, data di inizio delle, che quest’anno si terranno a Parigi, in Francia. Il presidente Emmanuelqualche mese fa ha presentato il piano per la cerimonia di apertura dei Giochi, che prevede una sfilata degli atleti a bordo di imbarcazioni che solcheranno la Senna. Un piano “unico nel L'articolo proviene da Il Difforme.

Che figuraccia per il tuffatore francese Alexis Jandard . Scelto per eseguire il primo tuffo nel giorno dell’ inaugura zione della piscina del centro Olimpico di Saint-Denis in vista delle Olimpiadi , ... (sportface)

9.35 La Francia ha annunciato il "piano B" in caso di gravi rischi per la sicurezza alla cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024. In caso di "minaccia", la cerimonia del 26 luglio prevista ... (televideo.rai)

Macron svela piano B per apertura dei Giochi di Parigi e chiede tregua Olimpica - Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato che c'è anche un "piano C" per la cerimonia di apertura, in caso di preoccupazione per il suo svolgimento legate alla sicurezza. ''Faremo un'analisi in ...tg24.sky

Guerra in Medio Oriente, allarme sicurezza per le Olimpiadi di Parigi. «Abbiamo già un piano B e C». Mobilitata l'intelligence - Olimpiadi in Francia, sale la preoccupazione dopo l'escalation guerra in Medio Oriente. Una cerimonia di apertura «limitata al Trocadéro» oppure ...ilgazzettino

Attacco Iran a Israele, Macron: "Reazione sproporzionata" - Le dichiarazioni del presidente francese, Emmanuel Macron, sull'attacco dell'Iran nei confronti di Israele. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che l’attacco dell’Iran è stata una ...notizie