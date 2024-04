Olimpia | è il solito film Inizio horror e lieto fine

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 aprile 2024) BASKET SERIE A di Sandro Pugliese È ancora una volta un’in formato diesel quella che vince in campionato. Il successo arriva per 89-91, ma proprio come settimana scorsa deve recuperare lungo tutta la gara lo svantaggio accumulato in un tragico primo periodo (sotto anche 31-14). In una gara senza coach Messina, colpito da un grave lutto nel weekend, l’assistente Mario Fioretti trova da Stefano Tonut l’energia giusta per ribaltare la faccia della partita. La guardia del 1993 è l’unico continuo lungo tutta la partita, firma 5/7 da 2 e 2/4 da 3 chiudendo con 17 punti, mentre il miglior realizzatore allaè Napier con 20 punti (4/7 da 2 e 3/7 da 3) in un match dove ancora una volta i 5’ di Valentine sono stati incolori (0/1 dal campo). La partenza è disastrosa, Olisevicius e Bowman segnano con continuità e Treviso è già avanti sul 20-10. Il ...